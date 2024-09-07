Представлен ноутбук Lenovo ThinkBook 16 Gen 7 на Snapdragon X Plus

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkBook 16 Gen 7, который основан на восьмиядерной платформе Qualcomm Snapdragon X Plus с ИИ-движком (NPU) производительностью 45 TOPS. Новинка также оснащается до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5x-8448, твердотельным накопителем PCIe Gen4 NVM вместимостью до 1 ТБ, 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560:1600 точек (формат WQXGA), максимальной яркостью 350 нит, 100% охватом цветового пространства sRGB и антибликовым покрытием или вариантом с разрешением 1920:1200 точек, батареей ёмкостью 84 Втч, поддержкой 100-Вт зарядки, ИК-камерой с разрешением 1080p, двумя портами USB Type-C на 10 Гбит/с, двумя интерфейсами USB Type-A и одним HDMI, 3,5-мм гнездом для наушников и ридером карт памяти SD. Ноутбук станет доступен для покупки в следующем месяце по цене от 820 долларов.