Представлен ноутбук Lenovo ThinkBook 16 на Snapdragon AI Yuanqi Edition

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkBook 16 Snapdragon AI Yuanqi Edition, которая основана на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon X Plus 780M. Новинка также характеризуется до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5x 8448, твердотельным накопителем PCIe Gen 4 вместимостью 1 ТБ, 16-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 точек (2,5K), кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 350 нит, 100-процентным покрытием цветового пространства sRGB и сертификацией TÜV Rheinland низком уровне синего света, корпусом массой 1,8 кг и толщиной 16,7 мм, батареей ёмкостью 84 Втч, интерфейсами USB 3.2 Gen 1 и HDMI 2.1, слотом для карты SD, клавиатурой с подсветкой, поддержкой Dolby Atmos, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7 и дактилоскопическим сенсором. Ноутбук появится в китайской продаже 1 ноября по цене в 840 долларов.