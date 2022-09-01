Представлен ноутбук Lenovo ThinkBook 16p Gen 3

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkBook 16p Gen 3, которая появится в продаже по цене от 2000 долларов. Новинку оснастили 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2,5K, яркостью 400 кд/м², кадровой частотой 60 Гц или 165-Гц панелью с яркостью 500 кд/м² и сертификацией VESA, TÜV Rheinland Low Blue Light и TÜV Eyesafe 1, чипами AMD Ryzen 9 серии 6000H, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060, до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5, твердотельным накопителем вместимостью до 2 ТБ, аккумулятором ёмкостью 71 Втч, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, двумя разъемами USB Type-C, одним USB4 и двумя USB Type-A 3.2 Gen 2, интерфейсом HDMI 2.1, размерами 356,6:252:19,5 мм и массой 1,99 кг.

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