Представлен ноутбук Lenovo ThinkBook SE 2024 на Core i5-13420H

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkBook SE 2024, которая основана на 8-ядерном 12-поточном чипе Intel Core i5-13420H с тактовой частотой до 4,6 ГГц. Новинка также характеризуется 16 ГБ оперативной памяти DDR5-5200, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 512 ГБ, 14-дюймовым экраном с разрешением 1920:1200 точек (формат Full HD), кадровой частотой 60 Гц и 100-процентным покрытием цветового пространства sRGB и сертификацией TÜV EyeSafe, корпусом массой 1,5 кг и толщиной 15,9 мм, аккумулятором ёмкостью 60 Втч, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, интерфейсами Thunderbolt 4, USB-C 3.2 Gen 2, USB-A 3.2 Gen 1, USB 2.0 и HDMI 2.1, портом RJ45, а также ридером карт памяти SD. Ноутбук уже доступен для покупки в Китае по цене в 535 долларов.