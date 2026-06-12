Представлен ноутбук Lenovo ThinkBook X 2026 на Core Ultra 7 258V

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkBook X 2026, которая основана на чипах Intel Core Ultra вплоть до восьмиядерного процессора Core Ultra 7 258V с тактовой частотой до 4,8 ГГц. Новинка также характеризуется системой охлаждения с двумя вентиляторами, двумя слотами для твердотельных накопителей, 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2880:1800 точек (формат 2.8K), кадровой частотой 120 Гц, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, типичной яркостью 500 нит и пиковой яркостью 1100 нит, батареей ёмкостью 65 Втч, корпусом массой 1,06 кг и толщиной 12,9 мм, несколькими расцветками, двумя интерфейсами USB-A 3.2 Gen 1, двумя разъемами USB-C 3.2 Gen 2, портом HDMI 2.1 TMDS и 3,5-мм аудиогнездом. Базовая конфигурация с Core Ultra 5 226V, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ оценена в Китае в эквивалент 960 долларов, а топовая с Core Ultra 7 258V и 32 ГБ/1 ТБ стоит 1330 долларов.

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