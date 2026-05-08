Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad Plus 14 2026 на Core Ultra 9 386H

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделями ThinkPad Plus 14 2026 и 16 2026, которые базируется на 16-ядерном процессоре Intel Core Ultra 9 386H с тактовой частотой до 4,9 ГГц. Новинки также получили 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X-8533 LPCAMM2, накопитель PCIe SSD вместимостью 1 ТБ, систему охлаждения с двумя вентиляторами, батарею ёмкостью 99,9 Втч, акустику с поддержкой Dolby Atmos, поддержку Wi-Fi 7, корпус толщиной 15,9 мм, а также массой 1,59 кг и 1,89 кг соответственно.

Первый оснастили 14,5-дюймовый дисплеем с разрешением 3072:1920 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 500 нит и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, а второй отличается 16-дюймовым экраном с разрешением 3200:2000 пикселей и частотой обновления изображения 165 Гц. Ноутбуки оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 1365 и 1395 долларов соответственно.
