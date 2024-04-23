Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad S2 2024

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad S2 2024, основанной на процессорах Intel Core Ultra. Новинка характеризуется чипами Core Ultra 5 125U и Ultra 7 155U, 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5, твердотельным накопителем M.2 2280 PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 13,3-дюймовым дисплеем IPS с разрешением 1920:1200 пикселей, 100-процентным покрытием цветового пространства sRGB и максимальной яркостью 300 нит, корпусом с прочностью в соответствии со степенью MTL-STD-810H, толщиной 17,23 мм и массой 1,26 кг, батареей ёмкостью 46 Втч, а также портами Thunderbolt 4, USB-C, HDMI 2.1 и USB 3.2 Gen 1. Ноутбук станет доступен для покупки на местном для производителя китайском рынке 9 мая по цене в 965 и 1105 долларов в зависимости от процессора.

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