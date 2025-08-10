Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad S2 AI 2025

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad S2 AI 2025, которая основана на процессорах Intel Core Ultra 5 225U и Ultra 7 255U в зависимости от конфигурации. Новинки также оснастили 32 ГБ ОЗУ LPDDR5x, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, корпусом толщиной 17,03 мм и массой 1,21 кг, 5-Мп веб-камерой, 13,3-дюймовым экраном с разрешением 1920:1200 точек, пиковой яркостью 400 нит и 100-процентным покрытием цветовой гаммы sRGB, клавиатурой с ходом клавиш 1,5 мм, батареей ёмкостью 54,7 Втч, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, двумя портами USB-A 3.2 Gen 1, 3,5-мм аудиогнездом, разъемом HDMI 2.1 и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E. Ноутбук стоит на дебютном китайском рынке эквивалент 900 и 1070 долларов соответственно.