Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad S2 AI 2025

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad S2 AI 2025, которая основана на процессорах Intel Core Ultra 5 225U и Ultra 7 255U в зависимости от конфигурации. Новинки также оснастили 32 ГБ ОЗУ LPDDR5x, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, корпусом толщиной 17,03 мм и массой 1,21 кг, 5-Мп веб-камерой, 13,3-дюймовым экраном с разрешением 1920:1200 точек, пиковой яркостью 400 нит и 100-процентным покрытием цветовой гаммы sRGB, клавиатурой с ходом клавиш 1,5 мм, батареей ёмкостью 54,7 Втч, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, двумя портами USB-A 3.2 Gen 1, 3,5-мм аудиогнездом, разъемом HDMI 2.1 и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E. Ноутбук стоит на дебютном китайском рынке эквивалент 900 и 1070 долларов соответственно.

MacBook Pro получит OLED-дисплей уже в 2026 году…
Apple готовится к крупному обновлению своей линейки ноутбуков — в 2026 году компания впервые перейдёт с m…
Ноутбук HONOR MagicBook Art 14 2025 показали на трёх расцвет…
Компания HONOR опубликовала новые изображения тонкого ноутбука MagicBook Art 14 2025, который будет предс…
Tecno представила ноутбук Megabook S16 с ИИ на борту…
На выставке Computex 2025, которая проходит на Тайване, компания Tecno представила серию новых ноутбуков …
Microsoft представила ноутбук Surface Laptop 7 с 5G…
Сегодня Microsoft представила новую версию Surface Laptop с поддержкой 5G. Устройство поступит в продажу …
Представлен ноутбук Lenovo ThinkBook 16+ 2025 на Core Ultra …
Компания Lenovo объявила о выпуске ноутбука ThinkBook 16+ 2025, который основан на 16-ядерном процессоре …
Представлен ноутбук Colorful N14 2025 с Core 9 270H и RTX 50…
Компания Colorful пополнила ассортимент ноутбуков моделью N14 2025, которая основана на 14-ядерном процес…
MSI Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport Limited Edition …
Компания MSI выпустила на европейский рынок планшет Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport Limited Editi…
Acer представила тонкий ноутбук Swift Edge 14 AI…
Сегодня компания Acer представила на выставке Computex 2025 целую линейку новых ноутбуков. Особого вниман…
AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070
Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)
AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080
Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбукFlydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor