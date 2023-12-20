Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad S2 Yoga 2023

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью ThinkPad S2 Yoga 2023, которая основана на чипах AMD Ryzen 5 7530U Pro, Intel Core i5-1335U и Core i7-1355U. Новинку также оснастили 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ, 13,3-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1920:1200 пикселей, соотношением сторон 16:10, яркостью 300 нит и возможностью поворота на 360 градусов для работы в режиме планшета, корпусом толщиной 17,23 мм и массой 1,26 кг, адаптером беспроводной связи Wi-Fi-6E, двумя интерфейсами USB-A 3.2 Gen 1 и одним USB-C, портом Thunderbolt 4, разъемом HDMI 2.0, 3,5-мм аудиогнездом, клавиатурой с подсветкой, стилусом и аккумулятором ёмкостью 46 Втч. Ноутбук появится в китайской продаже 29 декабря по цене от 810 долларов.