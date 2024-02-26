Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad T14s Gen 5

Компания Lenovo в рамках стартовавшей сегодня выставки MWC 2024 представила компактный ноутбук ThinkPad T14s Gen 5. Новинка характеризуется 14-дюймовым экраном OLED с разрешением 2.8K, пиковой яркостью 600 нит и сертификацией HDR True Black 500, новенькими процессорами Intel Core Ultra с интегрированной графикой Intel ARC, до 64 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X, твердотельным накопителем PCIe Gen 4x4 вместимостью до 2 ТБ, адаптерами Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3, батареей ёмкостью 58 Втч, 3,5-мм аудиогнездом, интерфейсами USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB-C, Thunderbolt 4 и HDMI 2.1, а также корпусом толщиной 16,6 мм и массой 1,24 кг. Ноутбук станет доступен для покупки в апреле этого года по цене от 1400 долларов.

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