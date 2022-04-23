Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 1

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad T16 Gen 1, которая получила 16-дюймовый IPS-дисплей. Экран имеет соотношение сторон 16:10, разрешение Full HD или 2,5K, 100% охват цветовой палитры sRGB и поддержку сенсорного ввода в качестве опции.

Пользователи могут выбирать из чипов AMD Ryzen 6000 Pro или Intel Core двенадцатого поколения линеек P и U. Первые поддерживают до 48 ГБ ОЗУ DDR4, твердотельные накопители вместимостью до 2 ТБ и видеокарты NVIDIA GeForce MX550 или RTX 2050. Варианты на AMD не имеют дискретных графических адаптером и поддерживают до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400 МГц. Также отметим аккумуляторы ёмкостью 52,5 Втч или 86 Втч (данная версия оснащается 135-Вт зарядкой), поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, модем LTE в качестве опции, два разъема USB-C (с поддержкой Thunderbolt 4 в версиях на Intel), два порта USB-A 3.2 Gen 1, интерфейс HDMI 2.0, порт RJ-45 и 3,5-мм гнездо для наушников. Старт продаж ноутбука намечен на этот квартал.