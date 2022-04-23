Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 1

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad T16 Gen 1, которая получила 16-дюймовый IPS-дисплей. Экран имеет соотношение сторон 16:10, разрешение Full HD или 2,5K, 100% охват цветовой палитры sRGB и поддержку сенсорного ввода в качестве опции.

Пользователи могут выбирать из чипов AMD Ryzen 6000 Pro или Intel Core двенадцатого поколения линеек P и U. Первые поддерживают до 48 ГБ ОЗУ DDR4, твердотельные накопители вместимостью до 2 ТБ и видеокарты NVIDIA GeForce MX550 или RTX 2050. Варианты на AMD не имеют дискретных графических адаптером и поддерживают до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400 МГц. Также отметим аккумуляторы ёмкостью 52,5 Втч или 86 Втч (данная версия оснащается 135-Вт зарядкой), поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, модем LTE в качестве опции, два разъема USB-C (с поддержкой Thunderbolt 4 в версиях на Intel), два порта USB-A 3.2 Gen 1, интерфейс HDMI 2.0, порт RJ-45 и 3,5-мм гнездо для наушников. Старт продаж ноутбука намечен на этот квартал.

Загадочный ноутбук с AMD Radeon RX 6850M XT и Intel Core i9-…
Загадочный ноутбук с AMD Radeon RX 6850M XT и Intel Core i9-Чипы RDNA2 представленные на процессорах Rembrandt серии Ryzen 6000, показали себя с большим успехом. Теп…
COLORFUL выпустил игровой ноутбук X15 XS с графикой GeForce …
COLORFUL выпустил игровой ноутбук X15 XS с графикой GeForce Colorful Technology Company Limited, профессиональный производитель видеокарт, материнских плат, универса…
Представлены ноутбуки Nokia PureBook Pro…
Представлены ноутбуки Nokia PureBook ProКомпания OFF Global представила ноутбуки Nokia PureBook Pro с 15,6- и 17,3-дюймовыми экранами, которые ср…
Realme Book Prime выйдет в апреле…
Realme Book Prime выйдет в апрелеВ прошлом году Realme присоединилась к смарт-ноутбукам с Realme Book, а в начале 2022 года выпустила ноут…
Объявлена ​​дата запуска Realme Book Prime…
Объявлена ​​дата запуска Realme Book PrimeСегодня была объявлена официальная ​​дата запуска Realme Book Prime. Официальный сайт компании в Индии вы…
Новый Huawei MateBook получит процессор Core i7-12700H…
Новый Huawei MateBook получит процессор Core i7-12700HВ базе данных популярного бенчмарка GeekBench обнаружились результаты тестирования нового ноутбука из лин…
Представлены ноутбуки Lenovo ThinkBook 14s Yoga Gen 2 и Thin…
Представлены ноутбуки Lenovo ThinkBook 14s Yoga Gen 2 и ThinСегодня на мероприятии MWC 2022, были представлены новые ноутбуки Lenovo ThinkBook 14s Yoga Gen 2 и Think…
Huawei представила ноутбук MateBook 16 с безрамочным 2,5K-эк…
Huawei представила ноутбук MateBook 16 с безрамочным 2,5K-экHuawei объявляет о пополнении линейки ноутбуков и представляет новый Huawei MateBook 16 в России. Ноутбук…
Обзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800MОбзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800M
Обзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймовОбзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймов
Обзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбукаОбзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбука
Обзор Lenovo Legion C7 15IMH05. Ноутбук для монтажа видео и игрОбзор Lenovo Legion C7 15IMH05. Ноутбук для монтажа видео и игр
Идеи новогодних подарков для владельцев iPhone и MacbookИдеи новогодних подарков для владельцев iPhone и Macbook
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor