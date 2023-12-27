Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon AI 2024

Компания Lenovo пополнила ассортимент флагманских ноутбуков моделью ThinkPad X1 Carbon AI 2024, которая основана на новом 16-ядерном процессоре Intel Core Ultra 7 155H. Новинка также характеризуется 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-6400, твердотельным накопителем вместимостью до 2 ТБ, 14 дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,8K, кадровой частотой 120 Гц и антибликовым покрытием, корпусом из углеродного волокна авиационного класса с массой 1,11 кг и толщиной 14,96 мм, клавиатурой с защитой от брызг, интерфейсами HDMI 2.1, USB-C и USB-A, а также поддержкой сотовых сетей 4G LTE. Конфигурация с 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ оценена в 2100 долларов, а с накопителем на 2 ТБ – 2380 долларов.