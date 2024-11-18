Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Aura AI 2025 на Core Ultra 7 258V

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad X1 Carbon Aura AI 2025, главной особенностью которой стал прочный корпус массой 978 граммов и толщиной 14,37 мм. Новинка также характеризуется восьмиядерным процессором Intel Core Ultra 7 258V с тактовой частотой до 4,8 ГГц, 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x 8533 МГц, твердотельным накопителем PCIe 5.0 вместимостью 2 ТБ, 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880:1800 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью HDR 500 нит и 100-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, батареей ёмкостью 57 Втч, заявленной автономностью 18 часов, двумя интерфейсами USB-C, двумя портами USB-A, разъемом HDMI 2.1, слотом для SIM-карты и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена и дата начала продаж лэптопа будут объявлены позже.