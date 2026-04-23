Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Aura AI 2026

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad X1 Carbon Aura AI 2026, которая основана на процессорах Intel Core Ultra 5 325, Ultra 7 356H и Ultra X7 358H. Новинка также характеризуется 32 или 64 ГБ ОЗУ LPDDR5X, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ или 2 ТБ, 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2880:1800 точек, кадровой частотой до 120 Гц VRR, антибликовым покрытием, пиковой яркостью 500 нит, поддержкой DisplayHDR True Black 500 и 100-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, корпусом из углеродного волокна массой 984 грамма и толщиной 14,3 мм, системой охлаждения с эффективностью до 30 Вт, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, батареей ёмкостью 58 Втч, поддержкой сетей 4G LTE, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7, 120-мм тачпадом, тремя интерфейсами Thunderbolt 4, а также портами USB-A 3.2 и HDMI 2.1. Цена базовой конфигурации на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 2195 долларов.