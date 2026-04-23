Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Aura AI 2026

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad X1 Carbon Aura AI 2026, которая основана на процессорах Intel Core Ultra 5 325, Ultra 7 356H и Ultra X7 358H. Новинка также характеризуется 32 или 64 ГБ ОЗУ LPDDR5X, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ или 2 ТБ, 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2880:1800 точек, кадровой частотой до 120 Гц VRR, антибликовым покрытием, пиковой яркостью 500 нит, поддержкой DisplayHDR True Black 500 и 100-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, корпусом из углеродного волокна массой 984 грамма и толщиной 14,3 мм, системой охлаждения с эффективностью до 30 Вт, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, батареей ёмкостью 58 Втч, поддержкой сетей 4G LTE, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7, 120-мм тачпадом, тремя интерфейсами Thunderbolt 4, а также портами USB-A 3.2 и HDMI 2.1. Цена базовой конфигурации на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 2195 долларов.

Представлен ноутбук MSI Raider 16 на Core Ultra 200HX.…
Компания MSI объявила о выпуске игровых ноутбуков Raider 16 и Raider 16 Max, которые основаны на чипах In…
Представлен обновлённый ноутбук Slimbook Creative…
Компания Slimbook пополнила ассортимент ноутбуков новым поколением модели Creative, которая среди прочего…
Представлены ноутбуки ASUS Zephyrus G14/16 Air 2026 на Core …
Компания ASUS представила обновленные ноутбуки ROG Zephyrus G14 и G16 Air 2026 года, которые основаны на …
ASUS повысила цены на ноутбуки спустя день после релиза…
Вчера Qualcomm представила серию процессоров Snapdragon X2 Elite в сотрудничестве с крупными производител…
Apple не справляется с заказами на MacBook Neo…
Похоже, что ноутбук MacBook Neo столкнулся с резким ростом популярности до уровня, при котором Apple уже …
В России представлен ноутбук Acer Swift Air 16…
В России стартовали продажи ультрабука Acer Swift Air 16 (SFA16-61M), призванного переопределить понятие …
Представлен ноутбук HONOR MagicBook 16 2026…
Компания HONOR пополнила ассортимент ноутбуков моделями MagicBook 14 2026 и MagicBook 16 2026, которые оц…
Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и …
В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование мини-ПК на разных платформах, до текущего момента это бы…
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбукFlydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбукаОбзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работыiRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы
Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor