Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen 5

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad X13 Gen 5, которая выйдет в обычной версии и в варианте 2 в 1. Последняя оснащается откидывающейся на 360 градусов крышкой, превращающей ноутбук в планшет.

Новинки характеризуются 13,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей, кадровой частотой 60 Гц, максимальной яркостью 300 нит и сенсорным слоем в гибридной версии, процессорами Intel Core Ultra 5 125U и Ultra 7 165U, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7500, твердотельным накопителем вместимостью от 256 ГБ до 2 ТБ, аккумулятором ёмкостью 54,7 Втч, веб-камерой на 5 Мп, поддержкой Wi-Fi 7, двумя 2-Вт динамиками, интерфейсом HDMI 2.1, 3,5-мм аудиогнездом, двумя портами USB-C Thunderbolt 4 и разъемом USB-A 3.2 Gen 1. Ноутбуки оценены от 2800 и 3015 долларов соответственно.