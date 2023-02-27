Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 5

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделями ThinkPad X13 Gen 5 и X13 Yoga Gen 5, которые могут похвастаться уменьшенными рамками вокруг экрана, расположенными сверху динамиками и дополнительной 5-Мп камерой. X13 получил OLED-экран с разрешением 2880:1800 пикселей и поддержкой Dolby Vision, чипы Intel Core тринадцатого поколения и процессоры AMD Ryzen 7000, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопитель PCIe Gen 4 вместимостью до 2 ТБ. Модель Yoga отличается 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1200 точек и только с процессорами от Intel. Конфигурации оперативной и встроенной памяти такие же, как и в старшей модели. ThinkPad X13 Gen 5 оценен от 1100 евро, а X13 Yoga – от 1380 евро.