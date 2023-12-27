Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad Z13

Компания Lenovo представила на китайском рынке ноутбук ThinkPad Z13, который будет стоить здесь 1540 долларов. Новинку оснастили 13-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880:1800 пикселей, 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, яркостью 400 нит и 10-точечным сенсорным управлением, корпусом массой 1,24 кг и толщиной 13,99 мм, 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 7 Pro 7840U с тактовой частотой до 5.1 ГГц и графическим адаптером Radeon 780M, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-6400, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, сканером отпечатков пальцев, инфракрасной камерой Full HD, двумя интерфейсами USB4, одним разъемом USB-С и 3,5-мм гнездом для наушников.

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