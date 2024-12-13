Представлен ноутбук Lenovo Xiaoxin 14 2024 на Ryzen 7 8745H

Компания Lenovo объявила о выпуске новой версии ноутбука Xiaoxin 14 2024, которая уже доступна для покупки на местном для производителя китайском рынке по цене в 550 долларов. Новинка характеризуется восьмиядерным процессором AMD Ryzen 7 8745H с тактовой частотой до 4,9 ГГц и графическим адаптером Radeon 780M, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X-6400, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 512 ГБ, 14-дюймовым экраном с разрешением Full HD, максимальной яркостью 300 нит, 100% покрытием цветового пространства sRGB и сертификацией Rheinland Double Eye Protection, аккумулятором ёмкостью 57 Втч, поддержкой 65-Вт зарядки, двумя полнофункциональными портами USB Type-C, двумя разъемами USB-A, интерфейсом HDMI и ридером карт MicroSD.