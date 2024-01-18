Представлен ноутбук Lenovo Xiaoxin Pro 14 AI 2024 Core Edition

Компания Lenovo представила ноутбук Xiaoxin Pro 14 AI 2024 Core Edition, который основан на 14-ядерном 28-поточном процессоре Intel Core Ultra 5 125H с графическим адаптером Intel ARC Core. Новинка также характеризуется 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2880:1800 пикселей (формат 2,8K), кадровой частотой 120 Гц, 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, яркостью 600 нит и сертификацией HDR True Black 500, батареей ёмкостью 84 Втч, поддержкой 100-Вт зарядки, клавиатурой с подсветкой, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E, портом USB-A 3.2 Gen 1, интерфейсом HDMI, полнофункциональным разъемом USB-C и Thunderbolt 4, а также корпусом массой 1,46 кг и толщиной 15,9 мм. Конфигурация с 16 ГБ ОЗУ оценена в Китае в 785 долларов, а с 32 ГБ – 815 долларов.

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