Представлен ноутбук Lenovo Xiaoxin Pro 14 AI Yuanqi Edition на Core Ultra 9 185H

Компания Lenovo выпустила на китайский рынок новую версию ноутбука Xiaoxin Pro 14 AI Yuanqi Edition, основанную на 16-ядерном 22-поточном процессоре Intel Core Ultra 9 185H с тактовой частотой до 5,1 ГГц. Новинка также оснащается 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880:1800 точек, кадровой частотой 120 Гц, яркостью до 600 нит, временем отклика 0,2 мс, глубиной цвета 10 бит и 100% покрытием цветового пространства DCI-P3, батареей ёмкостью 84 Втч, интерфейсами HDMI 2.0, Thunderbolt 4, USB-A 3.2 Gen и USB-C, слотом для карт SD и корпусом из алюминиевого сплава толщиной 15,9 мм и массой 1,46 кг. Ноутбук уже доступен для покупки по цене в 1050 долларов.