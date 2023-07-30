Представлен ноутбук Lenovo Xiaoxin Pro Ultrabook 2023 Ryzen Edition

Компания Lenovo представила ноутбук Xiaoxin Pro Ultrabook 2023 Ryzen Edition, который станет доступен для покупки 8 августа в 14-дюймовой и 16-дюймовой версиях по цене в 785 и 810 долларов соответственно. Новинки характеризуются 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen R7 7840HS с графическим адаптером Radeon 780M, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-6400, 14-дюймовым экраном с разрешением 2.8K и кадровой частотой 120 Гц, а также 16-дюймовым 120-Гц дисплеем с разрешением 2,5K соответственно, батареей ёмкостью 75 Втч, разъемами USB4 и USB-C, массой 1,46 кг и толщиной 15,99 мм у младшей модели, а также 1,93 кг и 17,5 мм у старшей.