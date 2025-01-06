Представлен ноутбук Lenovo Xiaoxin SE 2025 на Core i5-13420H

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделями Xiaoxin SE 2025, которые основаны на восьмиядерных процессорах Intel Core i5-13420H и AMD Ryzen 7 8745HS. Новинки также оснащаются 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем объемом 512 ГБ, слотом для дополнительного SSD M.2, дисплеями диагональю 14, 15 и 16 дюймов с разрешением 1920:1200 точек, батареей ёмкостью 50 Втч, клавиатурой Yue Control Keyboard с ходом клавиш 1,3 мм, двумя интерфейсами USB-A 5 Гбит/с и одним HDMI, полнофункциональным портом USB-C, 3,5-мм аудиогнездом, слотом для карты памяти SD и корпусами толщиной 16,9 мм и массой от 1,39 кг до 1,68 кг. Lenovo Xiaoxin SE 14 2025 оценен на дебютном китайском рынке в 490 и 505 долларов за конфигурации на Intel и AMD соответственно. Xiaoxin SE 15 2025 стоит 520 и 540 долларов, а Xiaoxin SE 16 2025 – 520 и 530 долларов соответственно.