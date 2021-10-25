Представлен ноутбук Lenovo Y9000K 2021 Exploration Edition

Компания Lenovo пополнил ассортимент ноутбуков Y9000K 2021 Exploration Edition, который построен на аппаратной платформt Intel Tiger Lake-H. Новинку оснастили восьмиядерным чипом Intel Core i7-11800H, графическими адаптерами GeForce RTX 3060, RTX 3070 либо RTX 3080, 16-дюймовым дисплеем mini-LED с соотношением сторон 16:10 и разрешением 2560:1600 пикселей с максимальной яркостью 1250 кд/м2, сертификатом DisplayHDR1000 и 1152 зонами затемнения в максимальной конфигурации и IPS-экраном с частотой обновления 165 Гц в других версиях, системой охлаждения с использованием жидкого металла, массой 2,5 кг, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, батареей ёмкостью 80 Втч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.