Представлен ноутбук Lenovo Y9000K 2021 Exploration Edition

Компания Lenovo пополнил ассортимент ноутбуков Y9000K 2021 Exploration Edition, который построен на аппаратной платформt Intel Tiger Lake-H. Новинку оснастили восьмиядерным чипом Intel Core i7-11800H, графическими адаптерами GeForce RTX 3060, RTX 3070 либо RTX 3080, 16-дюймовым дисплеем mini-LED с соотношением сторон 16:10 и разрешением 2560:1600 пикселей с максимальной яркостью 1250 кд/м2, сертификатом DisplayHDR1000 и 1152 зонами затемнения в максимальной конфигурации и IPS-экраном с частотой обновления 165 Гц в других версиях, системой охлаждения с использованием жидкого металла, массой 2,5 кг, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, батареей ёмкостью 80 Втч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Комментарии и отзывы Lenovo Y9000K 2021 Exploration Edition
Huawei представила для России компактный ноутбук MateBook 14…
Huawei представила для России компактный ноутбук MateBook 14Huawei официально представила для российского рынка свой премиальный ноутбук Huawei MateBook 14s . Новин…
Acer анонсировала четыре новых Chromebook…
Acer анонсировала четыре новых ChromebookСегодня компания Acer анонсировала четыре новых Chromebook. Четыре новые модели охватывают широкий диа…
Apple представила новый 14-дюймовый MacBook Pro с вырезом…
Apple представила новый 14-дюймовый MacBook Pro с вырезомApple анонсировала обновленный MacBook Pro, который теперь включает в себя 14-дюймовый экран, новые чипы …
MacBook Air 2022 получит мощнейший процессор M2…
MacBook Air 2022 получит мощнейший процессор M2Достаточно достоверный инсайдер сообщил, что в грядущем MacBook Air будет использоваться совершенно новый…
Представлен топовый ноутбук Microsoft Surface Laptop Studio …
Представлен топовый ноутбук Microsoft Surface Laptop Studio Компания Microsoft представила гибридный ноутбук Surface Laptop Studio, который может похвастаться шарнир…
Ноутбук Honor MagicBook V14 2021 получил 90-Гц экран…
Ноутбук Honor MagicBook V14 2021 получил 90-Гц экранКомпания Honor пополнила ассортимент ноутбуков моделью MagicBook V14 2021, которая появится в китайской п…
Новые ноутбуки Apple MacBook Pro будут иметь вырез для камер…
Новые ноутбуки Apple MacBook Pro будут иметь вырез для камерНа выходных в Интернете было опубликовано несколько фотографий, на которых, показан дисплей новых ноутбук…
Игровой ноутбук Razer Blade 15 Advanced выходит в продажу …
Игровой ноутбук Razer Blade 15 Advanced выходит в продажу Один из авторитетных инсайдеров сообщил о том, что представленный еще в мае геймерский ноутбук Razer Blad…
Обзор ACER Swift 5 SF514-55TA-574H. Ультрабук с Intel Core i5-1135G7 и антибактериальным покрытиемОбзор ACER Swift 5 SF514-55TA-574H. Ультрабук с Intel Core i5-1135G7 и антибактериальным покрытием
Как продлить жизнь ноутбука: 5 основных правил по уходуКак продлить жизнь ноутбука: 5 основных правил по уходу
Лучший ноутбук для работы. Lenovo Ideapad L340-15Лучший ноутбук для работы. Lenovo Ideapad L340-15
Обзор Digma CITI 11 C403T. Планшетный компьютер для учебы и работыОбзор Digma CITI 11 C403T. Планшетный компьютер для учебы и работы
Обзор Haier A1400EM. Ультрабук начального класса за 21 990 рублейОбзор Haier A1400EM. Ультрабук начального класса за 21 990 рублей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor