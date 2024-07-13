Представлен ноутбук Lenovo YOGA Air 14s на Snapdragon X Elite

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью YOGA Air 14s, основанной на 12-ядерной однокристальной системе Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-78-100). Новинка также оснащается 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X-8448, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 14,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2944:1840 точек, кадровой частотой 90 Гц, 100-процентным покрытием цветовых пространств DCI-P3 и sRGB, а также яркостью 1000 нит, алюминиевым корпусом массой 1,29 кг и толщиной 12,9 мм, тремя портами USB4 и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7. Ноутбук уже доступен для покупки на китайском рынке по цене в эквивалент 1380 долларов.

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