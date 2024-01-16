Представлен ноутбук Lenovo YOGA Pro 14s Light Version

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью YOGA Pro 14s Light Version, которая оценена в 800 долларов за конфигурацию с 16 ГБ оперативной памяти и 840 долларов за вариант с 32 ГБ ОЗУ.

Новинка также характеризуется 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 7 7840HS, ОЗУ стандарта LPDDR5X-6400, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 14,5-дюймовым дисплеем PureSight Pro с разрешением 3072:1920 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, 100% покрытием цветового пространства DCI-P3 и sRGB, а также поддержкой Dolby Vision, корпусом толщиной 17 мм, массой 1,5 кг, батареей 73 Втч, поддержкой 100-Вт зарядки, интерфейсами HDMI 2.1, USB 3.2 и USB4, 3,5-мм аудиогнездом и автономностью до 12 часов.