Представлен ноутбук Lenovo YOGA Pro 14s на Ryzen 7 7840HS

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков новой версией модели YOGA Pro 14s, которая основана на восьмиядерном процессоре AMD Ryzen 7 7840HS с тактовой частотой до 5,1 ГГц и графическим адаптером Radeon 780M.

Новинка также оснащается 14,5-дюймовым экраном с разрешением 3072:1920 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, 100% охватом цветового пространства DCI-P3, поддержкой Dolby Vision и сертификацией Rheinland Eye Protection, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-6400, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, корпусом толщиной 15,6 мм и массой 1,49 кг, батареей ёмкостью 73 Втч, адаптером питания на 100 Вт, полнофункциональным разъемом USB-C, интерфейсами USB4, USB 3.2 Gen1-A и HDMI 2.1, а также 3,5-мм гнездом для наушников. Цена ноутбука в Китае составляет 805 долларов.