Представлен ноутбук Lenovo Yangtian V14 Core 2025 на Core 5-210H

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Yangtian V14 Core 2025, которая основана на 8-ядерном 12-поточном процессоре Intel Core 5-210H, 16 или 32 ГБ ОЗУ DDR4 с частотой 5200 МГц, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe вместимостью 1 ТБ, 14-дюймовым экраном с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD), кадровой частотой 60 Гц, максимальной яркостью 300 нит и 45-процентным покрытием цветовой палитры NTSC, корпусом массой 1,34 кг и толщиной 17,9 мм, батареей ёмкостью 47 Втч, прочностью по военному стандарту MIL-STD-810H, интерфейсами USB-A 3.2, HDMI 2.0 и полноценный USB-C, 3,5-мм гнездом для наушников, портом RJ-45 для проводного сетевого подключения и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6. Ноутбук оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 545 долларов.

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