Представлен ноутбук Lenovo Yoga 13s 2021 Ryzen Edition Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Yoga 13s 2021 Ryzen Edition, которая появится в продаже 5 октября по цене в 800 долларов. Новинку оснастили 13,3-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, поддержкой Dolby Vision, 100% охватом цветовой палитры sRGB и сертификацией TÜV Rheinland, 6-ядерным 12-поточным чипом AMD Ryzen 5 5600U с тактовой частотой от 2,3 ГГц до 4,2 ГГц и графикой AMD Radeon Graphics, 16 ГБ оперативной памяти, SSD объемом 512 ГБ, аудиосистемой с поддержкой Dolby Atmos и стереофоническими динамиками, поддержкой Wi-Fi 6, массой 1,22 кг, клавиатурой с подсветкой, двумя интерфейсами USB Type-C, 3,5-мм разъемом для наушников, аккумулятором ёмкостью 50 Втч и предустановленной ОС Windows 11. Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Yoga 13s 2021 Ryzen Edition, которая появится в продаже 5 октября по цене в 800 долларов. Новинку оснастили 13,3-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, поддержкой Dolby Vision, 100% охватом цветовой палитры sRGB и сертификацией TÜV Rheinland, 6-ядерным 12-поточным чипом AMD Ryzen 5 5600U с тактовой частотой от 2,3 ГГц до 4,2 ГГц и графикой AMD Radeon Graphics, 16 ГБ оперативной памяти, SSD объемом 512 ГБ, аудиосистемой с поддержкой Dolby Atmos и стереофоническими динамиками, поддержкой Wi-Fi 6, массой 1,22 кг, клавиатурой с подсветкой, двумя интерфейсами USB Type-C, 3,5-мм разъемом для наушников, аккумулятором ёмкостью 50 Втч и предустановленной ОС Windows 11. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 22:06 . Продукт - Lenovo Yoga 13s 2021 Ryzen Edition Комментарии и отзывы Lenovo Yoga 13s 2021 Ryzen Edition

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