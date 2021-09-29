Представлен ноутбук Lenovo Yoga 13s 2021 Ryzen Edition

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Yoga 13s 2021 Ryzen Edition, которая появится в продаже 5 октября по цене в 800 долларов. Новинку оснастили 13,3-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, поддержкой Dolby Vision, 100% охватом цветовой палитры sRGB и сертификацией TÜV Rheinland, 6-ядерным 12-поточным чипом AMD Ryzen 5 5600U с тактовой частотой от 2,3 ГГц до 4,2 ГГц и графикой AMD Radeon Graphics, 16 ГБ оперативной памяти, SSD объемом 512 ГБ, аудиосистемой с поддержкой Dolby Atmos и стереофоническими динамиками, поддержкой Wi-Fi 6, массой 1,22 кг, клавиатурой с подсветкой, двумя интерфейсами USB Type-C, 3,5-мм разъемом для наушников, аккумулятором ёмкостью 50 Втч и предустановленной ОС Windows 11.