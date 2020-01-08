Представлен ноутбук-перевертыш Lenovo Yoga 5G

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью Yoga 5G, который отличается аппаратной платформой от компании Qualcomm. Новинка характеризуется чипсетом Snapdragon 8cx, поддержкой сотовых сетей пятого поколения, корпусом массой 1350 граммов, размерами 322,5:216:15,2 мм, 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, 8 ГБ оперативной памяти, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.0, аккумулятором ёмкостью 60 Втч, дактилоскопическим сенсором, инфракрасной камерой, стилусом, двумя портами USB 3.1 Gen 1 Type-C, слотом для карт nano-SIM и операционной системой Windows. Цена ноутбука составляет 1500 долларов.