Представлен ноутбук Lenovo Yoga 6 Gen 8

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью Yoga 6 Gen 8, которая основана на чипах AMD нового поколения AMD Ryzen 5 7530U и Ryzen 7 7730U. Новинку также оснастили 8 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ, 13,3-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1200 пикселей, яркостью до 300 кд/кв.м. и 100% цветовой палитры sRGB, двумя портами HDMI 2.1, двумя USB 3.2 Gen 1 Type-A и двумя USB 3.2 Gen 1 Type-C (с DisplayPort и поддержкой Power Delivery), размерами 304:218:17,45 мм и массой 1,39 кг. Цена на ноутбук стартует с 1100 евро.