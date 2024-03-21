Представлен ноутбук Lenovo Yoga Pro 16s 2024 Extreme Edition

Компания Lenovo выпустила в Китае ноутбук Yoga Pro 16s 2024 Extreme Edition, который может похвастаться мощной начинкой. Новинку оснастили 16-ядерными процессорами Intel Core Ultra 7 155H и Ultra 9 185H, 16 ГБ, 32 ГБ или 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5Х-7467, графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop, 4060 Laptop или 4070 Laptop c ограничением энергопотребления 100 Вт, двумя разъемами M.2 для установки твердотельных накопителей, 16-дюймовым экраном Mini LED с разрешением 3200:2000 пикселей, частотой обновления 165 Гц, 100-процентным покрытием цветовой палитры Adobe RGB и сенсорным дисплеем в качестве опции, аккумулятором ёмкостью 84 Втч, а также массой 2,05 кг в топовой конфигурации и 1,93 кг в остальных. Цены и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже.

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