Представлен ноутбук Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition на Core Ultra 9 285H

Компания Lenovo объявила о выпуске ноутбука Yoga Pro 9i Aura Edition, который основан на 16-ядерном чипе Intel Core Ultra 9 285H (Arrow Lake-H) с максимальной частотой 5,4 ГГц и встроенной графикой Arc Graphics 140T. Новинку также оснастили дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop с 8 ГБ видеопамяти GDDR7, до 64 ГБ двухканальной ОЗУ LPDDR5X-7467, твердотельным накопителем PCIe NVMe вместимостью 1 ТБ, 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3200:2000 точек, пиковой яркостью 1600 нит и 100% покрытием цветовых гамм sRGB, Display P3 и Adobe RGB, двумя интерфейсами USB4 Type-C с поддержкой Power Delivery 3.0 и DisplayPort 2.1-out, одним портом HDMI 2.1 и двумя USB 3.2 Gen1 Type-A, ридером карт SD, 3,5-мм аудиогнездом, поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также батареей ёмкостью 84 Втч. Ноутбук станет доступен для покупки в марте по цене от 1700 евро.