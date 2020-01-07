Представлен ноутбук Lenovo Yoga Slim 7

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Yoga Slim 7, которая появится в продаже в апреле по цене в 850 долларов для вариантов с процессорами AMD и от 1210 долларов для версий с чипами Intel. Новинки характеризуются 14- и 15-дюймовыми дисплеями с разрешением Full HD, процессором AMD Ryzen 7 4800U, адаптером AMD Radeon, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и твердотельным накопителем PCIe SSD на 512 ГБ в максимальной конфигурации.

Варианты с Intel получили чип Core i7 последнего поколения, графику Intel Iris Plus или NVIDIA GeForce MX, 16 ГБ ОЗУ и накопитель PCIe SSD вместимостью 1 ТБ в максимальной конфигурации. Также ноутбуки оснащаются модулями Wi-Fi вплоть до Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, ридер для карт памяти microSD, стереофоническими динамиками, интерфейсами USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB Type-C и HDMI 2.0b, а также портом Thunderbolt 3 в версии с процессорами Intel.