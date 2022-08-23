Представлен ноутбук Lenovo Yoga Slim 770i

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Yoga Slim 770i Carbon, одной из особенностей которой стал корпус, соответствующий стандарту прочности MIL-STD-810H. Новинка также характеризуется предустановленной ОС Windows 11 Home, 13,3-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, соотношением сторон 16:10, кадровой частотой 90 Гц, 110% охватом цветовой палитры sRGB, поддержкой Dolby Vision и яркостью 400 кд/м2, процессорами Intel Alder Lake вплоть до 12-ядерного Core i7-1260P с тактовой частотой до 4,7 ГГц и графикой Intel Iris Xe, до 16 ОЗУ, твердотельным накопителем M.2 PCIe NVMe до 512 ГБ, разъемами Thunderbolt 4 и USB 3.2 Gen2 Type-C, поддержкой Wi-Fi 6E (2,4, 5 и 6 ГГц) и Bluetooth 5.1, 2-Вт стереофоническими динамиками, размерами 300,98:206,03:14,80 мм, массой 990 граммов и аккумулятором ёмкостью 50 Втч.

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