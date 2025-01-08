Представлен ноутбук Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition на Core Ultra 7 258V

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Yoga Slim 7i Aura Edition, которая появится в продаже до конца месяца по цене от 1100 долларов. Новинку оснастили 14-дюймовым экраном OLED с разрешением 2880:1800 точек (формат 2,8K), кадровой частотой 120 Гц, яркостью HDR 1100 нит и 99% покрытием цветовой палитры Adobe RGB, восьмиядерным процессором Intel Core Ultra 7 258V с тактовой частотой до 4,8 ГГц, до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5x 8533 МГц, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью до 1 ТБ, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7, батареей ёмкостью 65 Втч, четырьмя динамиками, 5-Мп веб-камерой, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, портом HDMI 2.1, одним разъемом USB-A, ридером карт памяти microSD, металлическим корпусом толщиной 13,9 мм и массой 1,19 кг.