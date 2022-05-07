Представлен ноутбук Lenovo Yoga Slim 7i Carbon

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Yoga Slim 7i Carbon, которая получила предустановленную ОС Windows 11 Home. Новинка также характеризуется 13,3-дюймовым экраном PureSight IPS с разрешением 2560:1600 пикселей, яркостью до 400 кд/м2, кадровой частотой 90 Гц, 100% охватом цветовой палитры sRGB и опциональной поддержкой сенсорного ввода, чипами Intel Alder Lake вплоть до 12-ядерного Core i7-1260P с частотой до 4,7 ГГц и интегрированной графикой Intel Iris Xe, ОЗУ LPDDR5-4800 объёмом до 32 ГБ, твердотельным накопителем до 1 ТБ, аудиосистемой Harman с 2-Вт динамиками, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1, веб-камерой HD, разъемами TBT4.0 (PD3.0/DP1.4/USB4.0) и USB Type-C. Ноутбук появится в продаже в июне по цене от 1300 долларов.

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