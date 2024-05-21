Представлен ноутбук Lenovo Yoga Slim 7x

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Yoga Slim 7x, которая может похвастаться корпусом толщиной всего 12,9 мм и массой 1,28 кг. Новинка характеризуется 14,5-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 3K, кадровой частотой 90 Гц, пиковой яркостью 1000 нит, соотношением сторон 16:10, 100% покрытием цветового пространства sRGB и 100% DCI-P3, а также сертификатами VESA DisplayHDR True Black 600, 12-ядерной платформой Qualcomm Snapdragon X Elite c тактовой частотой до 3,8 ГГц, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-8448, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью до 1 ТБ, батареей ёмкостью 70 Втч и тремя полнофункциональными разъемами USB Type-C. Ноутбук станет доступен для покупки на американском рынке в следующем месяце по цене от 1290 долларов.