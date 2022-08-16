Представлен ноутбук Lenovo Yoga Slim 970i

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Yoga Slim 970i, которая работает под управлением операционной системы Windows 11 Home. Новинка характеризуется 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3840:2400 точек, поддержкой Dolby Vision, 10-битным цветом, 125% охватом цветовой палитры sRGB, яркостью 400 кд/м2 и поддержкой сенсорного управления, 14-ядерным чипом Intel Core i7-1280P c тактовой частотой до 4,8 ГГц и графикой Intel Iris Xe, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем на 1 ТБ, аудиосистемой Bowers & Wilkins, тремя портами Thunderbolt 4, 3,5-мм разъемом для наушников, размерами 315,0:214,4:14,9 мм, массой 1,37 кг и автономностью до 12,2 часа. Цена ноутбука составляет 2140 долларов.