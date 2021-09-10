Представлен ноутбук MSI Creator Z16 в исполнении Hiroshi Fujiwara Limited Edition

Компания MSI в сотрудничестве с брендом уличной одежды Hiroshi Fujiwara представили ноутбук Creator Z16 Hiroshi Fujiwara Limited Edition.

MSI Creator Z16 Hiroshi Fujiwara Limited Edition сочетает в себе концепцию "черное на черном". Модель выполнена полностью в черном дизайне с двойной молнией на корпусе ноутбука Stellar Black.

Ноутбук оснащен мощным процессором Intel 11-го поколения i9 и графическим процессором NVIDIA RTX 30, MiniLED дисплеем с соотношением сторон 16: 10 и высокой частотой обновления. Известно, что всего будет выпущено 3000 экземпляров. В ноутбуке используется технология Wi-Fi 6E, которая обеспечивает бесперебойную и стабильную работу в сети. Клавиатура предлагает MiniLED подсветку.

16-дюймовый дисплей с QHD + разрешением (2560x1600 пикселей) и с частотой обновления 165 Гц.

Стоимость ноутбука не раскрыта.