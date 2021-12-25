Представлен ноутбук MSI Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition

Компания MSI пополнила ассортимент ноутбуков моделью Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition, выход которой приурочен к скорому релизу одноименной игры. Новинка характеризуется новыми чипами Intel Core двенадцатого поколения (в том числе Core i9-12900H, Core i7-12700H и Core i7-12800H), видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (на 8 ГБ или 16 ГБ памяти, пока неизвестно), адаптером питания мощностью 240 Вт, 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560:1140 пикселей, кадровой частотой 165 Гц и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, а также массой 2.25 кг. Официальный релиз ноутбука ожидается в начале января в рамках игровой выставки CES 2022, а выход игры Rainbow Six Extraction запланирован на 22 января.

Комментарии и отзывы MSI Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition
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