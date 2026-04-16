Представлен ноутбук MSI Crosshair 16 Max на Core Ultra 9 290HX

Компания MSI пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделями Crosshair 16 Max HX и Crosshair 16 HX, которые основаны на процессорах Intel вплоть до Core Ultra 9 290HX и Core i9-14900HX соответственно. Новинки также оснащаются дискретными видеокартами NVIDIA вплоть до RTX 5070 с 12 ГБ GDDR7, 16-дюймовыми OLED или IPS-дисплеями с разрешением 2560:1600 точек и кадровой частотой 165 Гц или 240 Гц соответственно, системой охлаждения Cooler Boost с двумя вентиляторами и пятью тепловыми трубками, двумя слотами для ОЗУ DDR5 до 128 ГБ и до 96 ГБ, двумя слотами для накопителей M.2 с поддержкой PCIe Gen5 x4 и Gen4 x4, портами Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI 2.1 и RJ-45 Ethernet, RGB-клавиатурой, батареей ёмкостью 80 Втч и 240-Вт зарядным устройством. Цены и дата начала продаж ноутбуков будут объявлены позже.