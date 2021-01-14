Представлен ноутбук MSI GE76 Raider Dragon Edition Tiamat

Компания MSI пополнила ассортимент ноутбуков моделью GE76 Raider Dragon Edition Tiamat, дизайн которой выделяется выгравированным на крышке узором. Также в серию GE Raider вошел 17,3-дюймовый лэптоп GE76 Raider и обновлённая 15,6-дюймовая модель GE66 Raider. Ноутбуки GE66 и Dragon получили видеокарты NVIDIA RTX 3070 или RTX 3080 на выбор, а GE76 – графический адаптер RTX 3080. Также новинки характеризуются IPS-экранами с разрешением 1080p и частотой обновления 300 Гц или 240 Гц (у Dragon Edition есть вариант с разрешением 4K UHD), динамиком Duo Wave, аккумулятором на 99,9 Втч, чипами Intel Core i7 10-го поколения (Dragon Edition можно оснастить Intel Core i9), поддержкой Wi-Fi 6E, светодиодной полосой, двумя портами USB-C, тремя USB-A, аудиоразъёмом, интерфейсами HDMI 2.0, Mini DisplayPort 1.4, портом Ethernet и кардридером.