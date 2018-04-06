Представлен ноутбук MSI GS65 Stealth Thin для любителей игр

Представлен игровой ноутбук MSI GS65 Stealth Thin для любителей игр. Аппарат получил 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920 * 1080 пикселей. Игровой ноутбук MSI GS65 Stealth Thin оснащён 144-Гц дисплеем с узкими рамками. В основе аппарата лежит шестиядерный процессор Core i7-8750H и 32 Гб оперативная память. Время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 8 часов. В качестве ОС выступит Windows 10 Home. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5 и клавиатура SteelSeries с индивидуальной RGB-подсветкой кнопок.