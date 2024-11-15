Представлен ноутбук MSI Monarch 16 AI+ Ryzen Edition 2024

Компания MSI пополнила ассортимент ноутбуков моделью Monarch 16 AI+ Ryzen Edition 2024, которая основана на 12-ядерном 24-поточном процессоре AMD Ryzen 9 HX370 с тактовой частотой до 5.1 ГГц и производительным графическим адаптером Radeon 890M. Новинку также оснастили 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3840:2400 точек, частотой обновления 60 Гц, 100-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3 и сертификацией DisplayHDR True Black 600, металлическим корпусом массой 1,9 кг и толщиной 16,85 мм, аккумулятором ёмкостью 82 Втч, поддержкой 100-Вт зарядки, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7, интерфейсом HDMI 2.1, портами USB-A 3.2 Gen 2 и USB 4.0, HDMI 2.1, а также 3,5-мм гнездом для наушников или колонок. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составляет 1795 долларов.

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