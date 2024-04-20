Представлен ноутбук MSI Phantom 17 AI 2024

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Phantom 17 AI 2024, которая основана на 16-ядерном 22-поточном чипе Intel Core Ultra 9 185H с тактовой частотой до 5,1 ГГц, дискретными графическими адаптерами NVIDIA RTX 4060 или RTX 4070, 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 17-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560:1600 точек (формат 2.5K), частотой обновления 240 Гц и 100% покрытием цветового пространства DCI-P3, батареей ёмкостью 90 Втч, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E, разъемом USB-C 3.2 Gen 2, тремя портами USB-A 3.2 Gen 1, интерфейсом HDMI 2.1, портом RJ45 и 3,5-мм аудиогнездом. Цена базовой конфигурации составляет 1505 долларов.