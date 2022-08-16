Представлен ноутбук MSI Prestige 16 A12UD

Компания MSI пополнила ассортимент ноутбуков моделями Prestige 16 A12UD и Prestige 16 Evo A12M, которые получили предустановленную операционную систему Windows 11.

Первая новинка получила 16-дюймовый выполненный по технологии Mini-LED дисплей с разрешением 2560:1600 пикселей, соотношением сторон 16:10, кадровой частотой 165 Гц и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Вторая оснащается 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD, частотой обновления 165 Гц и 100% охватом sRGB, а также интегрированной графикой Intel Iris Xe. Обе модели могут похвастаться 14-ядерным чипом Intel Core i7-1280P, 32 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем NVMe M.2, адаптерами беспроводной связиIntel Killer Wi-Fi 6E AX1675 и Bluetooth 5.2, дактилоскопом, клавиатурой с подсветкой, 2-Вт стереодинамиками, а также разъемами Thunderbolt 4, DP, USB Type-C, USB 3.2 Gen2 Type-A и HDMI. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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