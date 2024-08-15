Представлен ноутбук MSI Star Shadow 15 AI Ryzen Edition 2024

Компания MSI пополнила ассортимент ноутбуков моделью Star Shadow 15 AI Ryzen Edition 2024, которая станет доступна для покупки на дебютном китайском рынке 17 августа по цене 910 долларов. Новинка оснащается IPS-экраном с разрешением 2560:1440 точек, кадровой частотой 165 Гц и 100% покрытием цветового пространства DCI-P3, восьмиядерным чипом AMD Ryzen 7-8845HS с тактовой частотой до 5,1 ГГц, дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4060, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 512 ГБ, 16 ГБ оперативной памяти DDR5, системой охлаждения с двумя вентиляторами и шестью тепловыми трубками, интерфейсами USB-A 3.2 Gen 1, USB-A 2.0, HDMI и USB-C 3.2 Gen 1, портом RJ45 и 3,5-мм гнездом для наушников.