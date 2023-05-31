Представлен ноутбук MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport

Компания MSI пополнила ассортимент ноутбуков моделью Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport, который выйдет ограниченным тиражом. Новинка характеризуется корпусом из сплава магния и алюминия в соответствующем стиле, 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3840:2400 пикселей и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, 14-ядерным 20-поточным чипом Intel Core i9-13900H, видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4070 или GeForce RTX4050, до 64 ГБ оперативной памяти DDR5-5200, твердотельным накопителем NVMe на 2 ТБ, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, интерфейсами HDMI 2.1, Thunderbolt 4.0 и USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2,5-гигабитным портом Ethernet, батареей ёмкостью 99,9 Втч и предустановленной ОС Windows 11 Pro. Цена ноутбука составляет 3535 долларов.

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