Представлен ноутбук MSI Stealth A16 AI+ на Ryzen AI 300

Компания MSI привезла на выставку IFA новый игровой ноутбук Claw 8 AI+, который основан на чипах AMD Ryzen AI 300 вплоть до 12-ядерного 24-поточного процессора Ryzen AI 9 HX 370. Новинку также оснастили дискретными графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 40-й серии вплоть до GeForce RTX 4070, до 32 ГБ оперативной памяти, двумя слотами для NVMe-накопителей PCIe 4.0 вместимостью по 2 ТБ, ЖК- или OLED-дисплеями с разрешением 2560:1600 точек и кадровой частотой 240 Гц или Mini-LED-экраном с разрешением 3840:2400 точек и частотой обновления 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 99 Втч, клавиатурой с RGB-подсветкой, шестью динамиками и корпусом толщиной 1,98 см. Цены на конфигурации и дата начала продаж будут объявлены позже.