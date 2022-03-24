Представлен ноутбук MSI Summit E13 Flip Evo

Компания MSI пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью Summit E13 Flip Evo, которая основана на чипах Intel Alder Lake-P. Новинка характеризуется 13,4-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD и кадровой частотой 120 Гц, соотношением сторон 16:10, 100% охватом цветовой палитры sRGB, ИК-камерой с шумоподавлением, датчиком освещённости, квадромикрофоном, массой 1,35 кг, адаптером Wi-Fi 6E, функцией Tobii Aware для размытия картинки, когда пользователя нет рядом, 12-ядерными процессорами Core i5-1240P и Core i7-1260P или 14-ядерным Core i7-1280P, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5-4800, SSD PCIe Gen 4 NVMe до 1 ТБ, слотом для карт памяти microSD, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, по одному USB 3.2 Gen1 Type-A и USB 3.2 Gen2 Type-C, а также разъемом HDMI.

Также отметим наличие комплектного стилуса MSI Pen с распознаванием 4096 уровней нажатия, клавиатуру с белой подсветкой и аккумулятор ёмкостью 79 Втч. Ноутбук появится в продаже по цене от 1400 до 1700 долларов.

Комментарии и отзывы MSI Summit E13 Flip Evo
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